Миколенко мог оказаться в Ливерпуле или Манчестер Юнайтед
21 декабря 2021 , 15:24Читати новину українською
Источник:Liverpool Echo
Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко уже зимой должен перейти в английский Эвертон. Оказывается, что переезд футболиста на Туманный Альбион мог состояться раньше.
Миколенко был интересен МЮ и Ливерпулю
За Миколенко следили сразу две английские команды, которые в АПЛ являются непримиримыми врагами. Речь идет о Манчестер Юнайтед и Ливерпуле.
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Сообщается, что летом 2020 года Динамо и Манчестер Юнайтед практически согласовали трансфер. Но внимание МЮ привлек Алекс Теллес, которого "красные дьяволы" и приобрели.
Миколенко был интересен и Ливерпулю. По данным The Athletic, в 2018 – 2019 годах "мерсисайдцы" следили за футболистом из Украины. Сообщается, что Виталий был интересен и другим командам.
Миколенко таки переедет в Англию
- Вскоре 22-летний Миколенко таки переедет в Англию и станет игроком Эвертон. К слову, "ириски" – принципиальный конкурент Ливерпуля. Стадионы обоих ливерпульских клубов поблизости.
- Информация о том, что Миколенко может покинуть Динамо, появилась 14-го декабря. По данным СМИ, Виталий подписал контракт с Эвертоном и Динамо получит 23 миллиона евро.
- Главный тренер Динамо Мирча Луческу подтвердил, что киевляне продают одного из своих футболистов. Но специалист не назвал игрока, который покинет Динамо.
- По предварительной информации, Миколенко прошел медосмотр в Эвертоне. Виталий якобы заключил контракт на 5 лет.