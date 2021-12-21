Миколенко мог оказаться в Ливерпуле или Манчестер Юнайтед

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко уже зимой должен перейти в английский Эвертон. Оказывается, что переезд футболиста на Туманный Альбион мог состояться раньше.

Миколенко был интересен МЮ и Ливерпулю

За Миколенко следили сразу две английские команды, которые в АПЛ являются непримиримыми врагами. Речь идет о Манчестер Юнайтед и Ливерпуле.

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Сообщается, что летом 2020 года Динамо и Манчестер Юнайтед практически согласовали трансфер. Но внимание МЮ привлек Алекс Теллес, которого "красные дьяволы" и приобрели.

Миколенко был интересен и Ливерпулю. По данным The Athletic, в 2018 – 2019 годах "мерсисайдцы" следили за футболистом из Украины. Сообщается, что Виталий был интересен и другим командам.

Миколенко таки переедет в Англию