"Посвящаем это украинскому народу": Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном Арсенала

Главный тренер лондонского коллектива Микель Артета рассказал, как Александр Зинченко получил капитанскую повязку "канониров". Всё для народа Украины.

Украинский универсальный игрок вывел лондонский Арсенал на победный матч АПЛ против Лестера (0:1) в роли капитана команды. Инициаторами передачи лидерской повязки Зинченко стали игроки "канониров".

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Один за всех и все за одного

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, что футболисты команды решили проявить солидарность с народом Украины. Также коуч "канониров" отметил важность Зинченко для лондонского коллектива. Английский специалист доволен реализацией идеи и уверяет, что "все прошло как по маслу".

Все получилось так здорово, потому что это была инициатива игроков. Мартин Эдегор, капитан Арсенала, подошел ко мне в преддверии матча и сказал, что команда хочет сделать такой жест для Зинченко. Хотели показать Украине, насколько Александр важен для нас. Я рад, что все так сложилось, победу посвящаем ему и украинскому народу,

– рассказал Артета

Неофициальный лидер Арсенала