Андрей Ярмоленко, скорее всего, не сыграет против сборной Англии в первом квалификационном матче к Евро-2024. Капитан "сине-желтых" травмировался в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Без лидера на важный матч

Андрей Ярмоленко получил повреждение в матче за Суперкубок ОАЭ, в котором Аль-Айн уступил Аль-Шарджи 1:0. Украинский вингер помогал своей команде только в течение 42 минут. Ярмоленко заменили еще в первом тайме, поскольку он почти на ровном месте травмировал мышцу бедра. Известный врач Дмитрий Бабелюк дал оценку повреждению капитана сборной Украины и допустил срок его лечения.

Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время случившегося и на этот раз. Бросается в глаза и реакция Андрея на травму, ведь опытные игроки, как правило, сразу чувствуют насколько серьезна травма. В зависимости от сложности травмы на восстановление от нее может уйти от 3 до 6 недель. Учитывая, что матч против Англии уже через 4 недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной минимальные,

– написал Бабелюк у себя в телеграммах.

Видео травмы Андрея Ярмоленко:

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