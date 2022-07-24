Он выдал хорошую игру, – Артета высоко оценил дебют Зинченко за Арсенал
Источник:Sky Sports
Лондонский Арсенал 24 июля окончил предсезонный сбор в США. Матч против Челси стал дебютным для Александра Зинченко в красной футболке.
Артета: У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало
В дебютном матче за "канониров" Александр Зинченко вместе с командой смог ликовать над Челси. Лондонское дерби окончилось разгромной победой Арсенала со счетом 4:0.
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После победного поединка своими впечатлениями от игры поделился Зинченко главный тренер Арсенала Микель Артета.
Напомним, что Александр вышел в стартовом составе "канониров". После отдыха на поле появился Нуну Тавареша.
Сначала 40-летний испанский наставник отметил, что приход украинца придаст команде универсальности, которой так не хватало "канонирам".
Я очень счастлив. Это позиция, которую мы хотели усилить, а также игрок, которого я очень хорошо знаю. Я знаю, что он может дать команде. У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало. Его основная позиция – левый защитник. Однако схема, которую мы используем, позволяет охватывать больше пространства в поле. Это самое главное умение Алекса,
– рассказал тренер Арсенала.
"Он очень хотел сыграть, я это знал"
Артета добавил, что с первых минут в поле Зинченко хорошо влился в стиль игры лондонской команды. Испанский специалист отметил, что украинец хорошо понимает все, чего требует тренерский штаб от футболистов.
Он очень хотел сыграть, я это знал. Это 45 минут, но вы сразу увидели, что ему было удобно. Он понимает все, что хочу, понимает процессы. Считаю, он выдал хорошую игру,
– ответил главный наставник "канониров".
Первый матч в АПЛ "Арсенал" сыграет 5 августа. Лондонский клуб сыграет на выезде против Кристал Пелес.
Главное о трансфере Зинченко в Арсенал
- 22 июля лондонский Арсенал официально объявил о подписании Александра Зинченко. Контракт с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года.
- Украинский футболист рассказал, что наконец-то сбылась его детская мечта. Артета тоже рад такому трансферу, ведь успел поработать с Александром в Манчестер Сити, где был помощником главного тренера.
- Один из лидеров сборной Украины будет выступать в лондонском клубе под 35-м номером.