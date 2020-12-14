Михайлюк помог Детройту взять реванш в контрольном матче в НБА: видео
Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк сыграл во втором контрольном матче против "Нью-Йорк Никс". Украинец помог команде взять реванш за поражение в предыдущем поединке.
Святослав Михайлюк начал матч со скамейки запасных и в целом провел на площадке только 7:41. За это время украинец успел заработать 3 очка (1 из 5 с игры). Сделал по одному подбору, перехвату и потере, пишет 24 канал.
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Детройт – Нью-Йорк Никс: реванш
Такая результативность украинского баскетболиста позволила Детройту взять реванш у Нью-Йорк Никс – 99:91. Самым результативным игроком во встрече стал баскетболист гостей Ар Джей Баррнетт – 25 очков.
В составе Детройта больше всех в корзину забросил Секу Думбуя – 23 пункта.
В первом матче этих двух клубов Михайлюк был признан лучшим игроком встречи. Украинец провел на площадке 16 минут. За это время успел набрать 14 очков. В следующих двух поединках команда Михайлюка сыграет против Вашингтона.
Детройт – Нью-Йорк Никс видеообзор матча
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