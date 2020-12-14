Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк сыграл во втором контрольном матче против "Нью-Йорк Никс". Украинец помог команде взять реванш за поражение в предыдущем поединке.

Святослав Михайлюк начал матч со скамейки запасных и в целом провел на площадке только 7:41. За это время украинец успел заработать 3 очка (1 из 5 с игры). Сделал по одному подбору, перехвату и потере, пишет 24 канал.

Вот так Баскетболист Михайлюк "разрывает" паркет на тренировке в Детройте: видео

Детройт – Нью-Йорк Никс: реванш

Такая результативность украинского баскетболиста позволила Детройту взять реванш у Нью-Йорк Никс – 99:91. Самым результативным игроком во встрече стал баскетболист гостей Ар Джей Баррнетт – 25 очков.

В составе Детройта больше всех в корзину забросил Секу Думбуя – 23 пункта.

В первом матче этих двух клубов Михайлюк был признан лучшим игроком встречи. Украинец провел на площадке 16 минут. За это время успел набрать 14 очков. В следующих двух поединках команда Михайлюка сыграет против Вашингтона.

Детройт – Нью-Йорк Никс видеообзор матча