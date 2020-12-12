Михайлюк стал лучшим в контрольном матче Детройта в НБА
Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк показал отличную форму на паркете в контрольном спарринге НБА. Его команда встречалась с Нью-Йорк Никс.
В матче украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 16 минут. За это время баскетболист успел набрать 14 очков и стал одним из самых результативных игроков Детройта, пишет 24 канал.
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Лучший в составе Детройта
Он показал 100-процентный показатель реализации штрафных – 2 из 2-х. Также сделал четыре удачных броска из 9 с игры. Три перехвата и два подбора в активе Михайлюка.
Правда, такая результативность баскетболиста из Украины не принесла его команде победу – 84:90 в пользу Нью-Йорк Никс.
Перед официальными матчами такая форма украинского легионера не может не радовать. Отметим, что официальный твиттер-аккаунт Детройта признал украинца лучшим игроком встречи.
- Михайлюк не сумел закрепиться в составе Лейкерс, поэтому в 2018 году клуб обменял украинца в Детройт. В минувшем сезоне баскетболист из Украины провел за команду 56 матчей. За которые в среднем показывал за игру 9,0 очков, 1,9 подбора, 1,9 передачи и 22 минуты игрового времени.
- В ноябре 2020-го года Михайлюк подписал новое соглашение с клубом. Детройт активировал опцию на сезон-2020/2021 в контракте Святослава.
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