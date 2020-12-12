Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк показал отличную форму на паркете в контрольном спарринге НБА. Его команда встречалась с Нью-Йорк Никс.

В матче украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 16 минут. За это время баскетболист успел набрать 14 очков и стал одним из самых результативных игроков Детройта, пишет 24 канал.

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Лучший в составе Детройта

Он показал 100-процентный показатель реализации штрафных – 2 из 2-х. Также сделал четыре удачных броска из 9 с игры. Три перехвата и два подбора в активе Михайлюка.

Правда, такая результативность баскетболиста из Украины не принесла его команде победу – 84:90 в пользу Нью-Йорк Никс.

Перед официальными матчами такая форма украинского легионера не может не радовать. Отметим, что официальный твиттер-аккаунт Детройта признал украинца лучшим игроком встречи.