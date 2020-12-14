Український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк зіграв у другому контрольному матчі проти Нью-Йорк Нікс". Українець допоміг команді взяти реванш за поразку у попередньому поєдинку.

Святослав Михайлюк розпочав матч з лавки для запасних та загалом провів на майданчик лише 7:41. За цей час українець встиг заробити 3 очки (1 з 5 з гри). Зробив по одному підбиранню, перехвату та втраті, пише 24 канал.

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Детройт – Нью-Йорк Нікс: реванш

Навіть така результативність українського баскетболіста дозволили Детройту взяти реванш у Нью-Йорк Нікс – 99:91. Найрезультативнішим гравцем у зустрічі став баскетболіст гостей Ар Джей Баррнетт – 25 очок.

У складі Детройта найбільше у кошик закинув Секу Думбуя – 23 пункти.

У першому матчі цих двох клубів Михайлюк був визнаний найкращим гравцем зустрічі. Українець провів на майданчику 16 хвилин. За цей час встиг набрати 14 очок. У наступних двох поєдинках команда Михайлюка зіграє проти Вашингтона.

Детройт – Нью-Йорк Нікс відеоогляд матчу