Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк продолжает с командой готовиться к новому сезону. Украинец находится в прекрасной форме.

23 декабря стартует новый сезон НБА. Украинский защитник Святослав Михайлюк усиленно готовится к предстоящим матчам. Украинец "разрывает" партнеров по команде на тренировках, пишет 24 канал.

Читайте также "Детройт" украинца Михайлюка представил формы на новый сезон НБА: фото и видео

Подготовка Михайлюка к сезону

В фейсбуке на странице "Swish Cultures" выложил видео с тренировки команды украинца. На ролике видно, как Михайлюк классно обыгрывает своих напарников, работает над проходами под кольцо и метко закидывает со всех дистанций.

Сейчас конкуренция на позиции украинца несколько уменьшилась. Клуб покинули сразу 5 баскетболистов.