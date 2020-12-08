Баскетболист Михайлюк "разрывает" паркет на тренировке в Детройте: видео
Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк продолжает с командой готовиться к новому сезону. Украинец находится в прекрасной форме.
23 декабря стартует новый сезон НБА. Украинский защитник Святослав Михайлюк усиленно готовится к предстоящим матчам. Украинец "разрывает" партнеров по команде на тренировках, пишет 24 канал.
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Подготовка Михайлюка к сезону
В фейсбуке на странице "Swish Cultures" выложил видео с тренировки команды украинца. На ролике видно, как Михайлюк классно обыгрывает своих напарников, работает над проходами под кольцо и метко закидывает со всех дистанций.
Сейчас конкуренция на позиции украинца несколько уменьшилась. Клуб покинули сразу 5 баскетболистов.
- В 2018 году Лейкерс обменял украинца в Детройт. В прошлом сезоне баскетболист из Украины провел за команду 56 матчей. За которые в среднем показывал за игру 9,0 очков, 1,9 подбора, 1,9 передачи и 22 минуты игрового времени.
- В ноябре 2020 года Михайлюк продлил контракт с клубом. Детройт активировал опцию на сезон-2020/21 в контракте Святослава.
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