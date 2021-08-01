Предлагали миллионные контракты: пловец Романчук отказался менять гражданство
Источник:Tribuna.com
Михаил Романчук принес Украине две медали на Олимпийских играх в Токио. Оказывается, что титулованный украинец получал предложения о смене гражданства. Романчук ответил категорическим отказом.
Отец Романчука: Михаил – украинец. И точка
Михаил Романчук, отец призера Олимпийских игр, рассказал, что его сыну предлагали миллионные контракты за смену гражданства.
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Михаилу ежегодно предлагали даже миллионные контракты за рубежом и смену гражданства,
– сказал отец Романчука.
Из слов Михаила Романчука следует, что вопрос о смене гражданства закрыт.
"Миша живет и содержится в Украине. Миша – украинец. И точка. Что у нас есть, то и есть. В Украине есть очень хороший бассейн в Днепре, где он проводил основную подготовку к Олимпиаде. Дома, в Ровно, этого нет.
Фактически он уже не ровенчанин, он проживает в Хмельницком. Там местная власть и мэр всегда идут навстречу и помогают, в том числе во время пандемии. Много было сделано того, что не было сделано в его родном Ровно", – рассказал Романчук-старший.
- На Олимпийских играх Романчук сперва выиграл бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем. Михаил принес Украине первую за 17 лет медаль в плавании на Олимпиаде.
- Вторая медаль Романчука уже была серебряной. Михаил занял вторую строчку на дистанции 1500 метров вольным стилем.
- За две награды украинец получит призовые в размере 135 тысяч долларов.