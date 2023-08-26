Обогнал самого Шевченко: звездный талант стал самым рейтинговым украинцем в истории игр FIFA
Андрей Шевченко уступил свое первое место на пьедестале уважения. Легендарного футболиста подвинул звездный исполнитель.
Михаил Мудрик стал самым рейтинговым украинским в истории игр FIFA. Вингер Челси получил сумасшедшую карточку.
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Ставь на легендарную дорожку
Талантливый футболист получил свою порцию признания. Михаил Мудрик получил чрезвычайно высокий рейтинг у FIFA 23, который к тому же стал самым большим среди всех украинцев, представленных в данной серии игр. Вингера лондонского Челси отметили показателем 97, что было до сих пор невиданным для игроков "сине-желтой" сборной. Недавно рекордсменом стал Андрей Шевченко, которого FIFA оценила в 96-м.
Карта Мудрика / FIFA 23
Мудрик получил данную карточку в серии FUTTIES – праздничное подведение итогов сезона в режиме FUT (испытание подбора команды). Козырем украинского таланта стала, конечно, его скорость, которую разработчики оценили в максимальный показатель. Второй сильнейшей стороной Михаила стал его дриблинг, который также чуть-чуть не достиг вершины. А вот "ахиллесовой пяткой" Мудрика оказалась защита, которая является достаточно логичным явлением.
Михаил Мудрик / FIFA 23
Топ украинцев во всех сериях FIFA (без повторений футболистов)
- Михаил Мудрик – 97 (Челси, FIFA 23, FUTTIES)
- Андрей Шевченко – 96 (икона, FIFA 23, серия Cover Star Icon)
- Андрей Ярмоленко – 94 (Вест Хэм, FIFA 21, SUMMERSTARSTEAM2)
- Марлос – 93 (Шахтер, FIFA 18, TOTS-ROTW)
- Александр Зинченко – 92 (Арсенал, FIFA 23, PREMIERLEAGUETOTS)
- Мораес – 92 (Шахтер, FIFA 20, ROTW TOTSSF)
- Виктор Цыганков – 92 (Динамо, FIFA 19, ROW TOTS)
- Виталий Буяльский – 90 (Динамо, FIFA 22, ROTW TOTS)