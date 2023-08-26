Михайло Мудрик став найрейтинговішим українцем у історії ігор FIFA. Вінгер Челсі отримав божевільну картку, пише 24 Канал.
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Став на легендарну доріжку
Талановитий футболіст отримав свою порцію визнання. Михайло Мудрик отримав надзвичайно високий рейтинг у FIFA 23, який до того ж став найбільший серед усіх українців, котрі були представлені у даній серії ігор. Вінгера лондонського Челсі відзначили показником 97, що було досі небачене для гравців "синьо-жовтої" збірної. Нещодавно рекордсменом став Андрій Шевченко, якого FIFA оцінила у 96.
Картка Мудрика / FIFA 23
Мудрик отримав дану картку у серії FUTTIES – святкового підбивання підсумків сезону у режимі FUT (випробовування підбору команди). Козирем українського таланта стала, звичайно ж, його швидкість, яку розробники оцінили у максимальний показник. Другою найсильнішою стороною Михайла став його дриблінг, який також ледь-ледь не досягнув до вершини. А от "ахіллесовою п'ятою" Мудрика виявився захист, що є досить логічним явищем.
Михайло Мудрик / FIFA 23
Топ українців у всіх серіях FIFA (без повторювань футболістів)
- Михайло Мудрик – 97 (Челсі, FIFA 23, FUTTIES)
- Андрій Шевченко – 96 (ікона, FIFA 23, серія Cover Star Icon)
- Андрій Ярмоленко – 94 (Вест Хем, FIFA 21, SUMMERSTARSTEAM2)
- Марлос – 93 (Шахтар, FIFA 18, TOTS-ROTW)
- Олександр Зінченко – 92 (Арсенал, FIFA 23, PREMIERLEAGUETOTS)
- Мораєс – 92 (Шахтар, FIFA 20, ROTW TOTSSF)
- Віктор Циганков – 92 (Динамо, FIFA 19, ROW TOTS)
- Віталій Буяльський – 90 (Динамо, FIFA 22, ROTW TOTS)