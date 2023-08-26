Михайло Мудрик став найрейтинговішим українцем у історії ігор FIFA. Вінгер Челсі отримав божевільну картку, пише 24 Канал.

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Став на легендарну доріжку

Талановитий футболіст отримав свою порцію визнання. Михайло Мудрик отримав надзвичайно високий рейтинг у FIFA 23, який до того ж став найбільший серед усіх українців, котрі були представлені у даній серії ігор. Вінгера лондонського Челсі відзначили показником 97, що було досі небачене для гравців "синьо-жовтої" збірної. Нещодавно рекордсменом став Андрій Шевченко, якого FIFA оцінила у 96.

Картка Мудрика / FIFA 23

Мудрик отримав дану картку у серії FUTTIES – святкового підбивання підсумків сезону у режимі FUT (випробовування підбору команди). Козирем українського таланта стала, звичайно ж, його швидкість, яку розробники оцінили у максимальний показник. Другою найсильнішою стороною Михайла став його дриблінг, який також ледь-ледь не досягнув до вершини. А от "ахіллесовою п'ятою" Мудрика виявився захист, що є досить логічним явищем.

Михайло Мудрик / FIFA 23

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