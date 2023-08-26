Михаил Мудрик стал самым рейтинговым украинским в истории игр FIFA. Вингер Челси получил сумасшедшую карточку.

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Ставь на легендарную дорожку

Талантливый футболист получил свою порцию признания. Михаил Мудрик получил чрезвычайно высокий рейтинг у FIFA 23, который к тому же стал самым большим среди всех украинцев, представленных в данной серии игр. Вингера лондонского Челси отметили показателем 97, что было до сих пор невиданным для игроков "сине-желтой" сборной. Недавно рекордсменом стал Андрей Шевченко, которого FIFA оценила в 96-м.

Карта Мудрика / FIFA 23

Мудрик получил данную карточку в серии FUTTIES – праздничное подведение итогов сезона в режиме FUT (испытание подбора команды). Козырем украинского таланта стала, конечно, его скорость, которую разработчики оценили в максимальный показатель. Второй сильнейшей стороной Михаила стал его дриблинг, который также чуть-чуть не достиг вершины. А вот "ахиллесовой пяткой" Мудрика оказалась защита, которая является достаточно логичным явлением.

Михаил Мудрик / FIFA 23

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