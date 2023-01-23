"Дебют за Челси хорошо, но", – Мудрик отреагировал на свой первый матч за английский клуб

Полузащитник Михаил Мудрик дебютировал за английский Челси. В первом матче футболисту пришлось выйти против Ливерпуля.

Михаил Мудрик только 15 января официально стал игроком Челси. И в этот день он присутствовал на матче своей новой команды на домашнем стадионе "Стэмфорд бридж" против Кристал Пелас только как зритель на трибунах. А уже 21 января он сыграл первый матч за "синих" – на выезде против Ливерпуля на стадионе "Энфилд роуд".

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Мудрик вышел на поле во втором тайме. Но к концу игры успел создать несколько моментов, когда можно было забивать гол. Но игра закончилась вничью 0:0.

После матча Мудрик опубликовал видео со своими действиями в этом матче. И добавил подпись "Дебютировать за Челси на "Энфилде" это хорошо, но не могу дождаться своего дебюта на "Стемфорд бридж".

Такие слова не остались без внимания Челси. А болельщики команды уже посвящают ему песни на стадионе.