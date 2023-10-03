Михайло Мудрик знову отримав місце у старті лондонського клубу. Маурісіо Почеттіно вірить в українського вінгера, у якого самотужки повертає впевненість та віру у власні сили під час тренувального процесу. Вже на 18-й хвилині українець віддячив коучу за довіру.

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Усі вірять у вірні прогнози лікарів

Лівий вінгер "синіх" розмочив нулі на табло після передачі з флангу від Колвілла. Першим дотиком Михайло класно обробив м'яч грудьми, а другим розстріляв володіння Фулхема.

По перерві Мудрик на поле вже не вийшов. Почеттіно змінив його на Ієна Матсена. Багато футбольних прихильників здивувались такій заміні українця. Згодом стало відомо, що футболіст відчув дискомфорт у м'язі. Через що й пішов відпочивати на лаву запасних.

Після поєдинку, який закінчився перемогою Челсі 0:2, сам Мудрик прокоментував свою травму та розповів, чи вплине вона на від'їзд у збірну України. Адже у жовтні команда Сергія Реброва проведе два матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).

Я надіюсь, що ні. Бо сьогодні набагато краще. Прогнози лікарів також позитивні,

– сказав Михайло.

Також у коментарі LegionersUa Мудрик розповів про позитивну динаміку свого пошкодження. У лондонському клубі вірять у те, що Михайло допоможе команді у найближчій грі проти Бернлі (7 жовтня).

До слова. Для дебютного голу Мудрику за Челсі знадобилось 24 офіційні матчі.

На це сподіваються усі прихильники "синьо-жовтих". Адже Ребров і так вже не зможе розраховувати на правого вінгера Жирони Віктора Циганкова, який вибув на місяць через травму, яку отримав у грі проти Реала. У Віктора пошкодження двоголового м'яза стегна правої ноги.