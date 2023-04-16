Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард выпустил Михаила Мудрика в стартовом составе "синих" на матч с Брайтоном. Украинец был активен в течение поединка, но это не помогло избежать домашнего поражения со счетом 1:2.

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Сложный период Челси

Украинский вингер впервые отыграл весь матч в составе Челси и отличился второй голевой передачей в сезоне. После поединка Мудрик прокомментировал поражение "синих".

Я думаю, первый тайм был не очень хороший, а во втором тайме мы начали играли – но было поздно. Для нас всех это сложный период, но мы не сдаемся и продолжаем работать. Все может измениться в один день. Изменилась ли атмосфера после прихода Фрэнка Лампарда? Да, мы все это ощущаем. Мы хотим выигрывать, но, к сожалению, сейчас это сложно для нас. Как я говорил, мы продолжаем тяжело тренироваться – однажды все изменится,

– рассказал Мудрик.

С мыслями о матче с Реалом

Челси потерял шансы попасть в топ-4 АПЛ, а потому ответный матч против Реала станет последней возможностью зацепиться за ЛЧ. Очевидно, что ротация, которую провел Лэмпард в поединке с Брайтоном, тоже повлияла на конечный результат.

Мы все думаем об ответном матче с Реалом, это еще один большой шанс для нас. Мы должны показать все самое лучшее. Это шанс для нас изменить сезон, если удастся пройти дальше,

– заметил Мудрик.

Отметим, что благодаря второй голевой передаче Мудрик попал в список лучших ассистентов Челси в нынешнем сезоне. Но в отличие от партнеров по команде ему понадобилось для этого всего 10 матчей.