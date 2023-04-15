Челси – Брайтон 1:2

Голы: Галлахер, 13 – Велбек, 42, Энкисо, 70.

В чемпионате Англии наступило время для 31 тура АПЛ. На субботу было вынесено семь поединков. Центральным можно назвать битву Челси и Брайтона в Лондоне, пишет 24 канал.

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В среду подопечные Лэмпарда уступили Реалу в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2). В чемпионате же Челси упустил шансы на топ-четверку, поэтому для возвращения в ЛЧ нужно побеждать в этом турнире.

Поэтому неудивительно, что в преддверии ответного матча против Реала Фрэнк Лэмпард решил применить ротацию в АПЛ. В основу не попали Джеймс, Кулибали, Канте, Ковачич, Фелиш и Хаверц.

Это позволило украинцу Михаилу Мудрику выйти из первых минут. До этой встречи украинец чаще разочаровывал, оформив лишь один ассисит в 10 встречах. Впрочем с Брайтоном наш вингер проявил себя лучше обычного.

Второе результативное действие Мудрика в Челси

Именно его результативная передача помогла Челси открыть счет. Михаил отпасовал на Галлахера, который дальним ударом не без помощи рикошета поразил ворота Брайтона.

Впрочем, лондонцам не только не удалось удержать победу, но и вообще очки. Еще до перерыва счет сравнял Велбек, точно пробив головой после навеса. А в середине второго тайма невероятный выстрел издалека удался Энкисо, принесшему гостям победу.

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Брайтон включается в борьбу за ЛЧ

Что касается Мудрика, то он провел в поле всю игру. Кроме ассиста Михаил трижды бил по воротам Санчеса. Один отразил кипер, еще два были неточные. Также украинец дважды пошел в дриблинг, однажды удачно.

Челси терпит 12-е поражение в сезоне и остается на 11 строчке, в десяти баллах позади еврокубковой зоны. Брайтон идет седьмым и подтягивается к зоне Лиги чемпионов. Расстояние от четвертого Ньюкасла составляет 7 баллов, но у команды Де Дзерби еще есть игра в запасе.

Видеообзор матча Челси – Брайтон: