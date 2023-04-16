Головний тренер Челсі Френк Лемпард випустив Михайла Мудрика у стартовому складі "синіх" на матч з Брайтоном. Українець був активним протягом поєдинку, але це не помогло уникнути домашньої поразки з рахунком 1:2.

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Складний період Челсі

Український вінгер вперше відіграв весь матч у складі Челсі та відзначився другою гольовою передачею в сезоні. Після поєдинку Мудрик прокоментував поразку "синіх".

Я думаю, перший тайм був не дуже хороший, а у другому таймі ми почали грали – але було запізно. Для нас усіх це складний період, але ми не здаємося і продовжуємо працювати. Усе може змінитися в один день. Чи змінилася атмосфера після приходу Френка Лампарда? Так, ми всі це відчуваємо. Ми хочемо вигравати, але на жаль зараз це складно для нас. Як я казав, ми продовжуємо важко тренуватися – одного дня все зміниться,

– розповів Мудрик.

З думками про матч з Реалом

Челсі втратив шанси потрапити до топ-4 АПЛ, а тому матч-відповідь проти Реала стане останньою можливістю зачепитися за ЛЧ. Очевидно, що ротація, яку провів Лемпард у поєдинку з Брайтоном, теж вплинула на кінцевий результат.

Ми усі думаємо про матч-відповідь з Реалом, це ще один великий шанс для нас. Ми маємо показати усе найкраще. Це шанс для нас змінити сезон, якщо вдасться пройти далі,

– зауважив Мудрик.

Зазначимо, що завдяки другій гольовій передачі Мудрик потрапив у список найкращих асистентів Челсі в нинішньому сезоні. Але на відміну від партнерів по команді йому знадобилося для цього лише 11 матчів.