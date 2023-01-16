В воскресенье, 15 января, Челси закрыл трансфер вингера Шахтера Михаила Мудрика. "Синие" заплатят "горнякам" 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов.

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Переход Мудрика стал пятым трансфером лондонцев во время зимнего окна. До украинца Челси приобрели Бенуа Бадиашиля, Давида Датро Фофана, Андрея Сантоса и арендовали Жоау Фелиша. Клуб потратил на усиление 143,5 миллиона евро.

Челси ослабит команду экс-тренера Шахтера

Следующей трансферной целью "синих" стали игроки Брайтона – Леандро Троссард и Мойзес Кайседо. Ранее Челси уже забрали у "чаек" защитника Марка Кукурелью, а затем главного тренера Грэма Поттера. Впрочем, это мало смущает владельцев клуба.

Как известно, у Леандро Тросарда конфликт с нынешним тренером Брайтона Роберто Де Дзерби. В последних поединках бельгиец не играл за "чаек". Так что в этом вопросе интересы клубов совпадают.

А вот с эквадорцем Кайседо дела обстоят сложнее. Полузащитник является ключевым игроком команды Де Дзерби. Кроме того, контракт действует до лета 2025 года. "Синим" придется заплатить немалую компенсацию.

Зимние трансферы Челси 2022/23