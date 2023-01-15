Что ждет Мудрика в Челси: клубный кризис, конкуренция со Стерлингом и тень провала Шевченко

Экспозащитник Шахтера стал самым дорогим украинским футболистом в истории, пополнив расположение Челси. Впрочем, впереди у Михаила много борьбы и неопределенности. Какие перспективы у вингера в составе команды Поттера?

Украинец Михаил Мудрик наконец-то перешел в Челси. Шахтер почти получил желаемую сумму за свой талант, который может вырасти до 100 миллионов евро.

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От этой суммы дончане гарантированно получат 70%, а еще 30 миллионов они могут получить в качестве бонусов. 24 канал предлагает разобраться, чего ждать от Мудрика в Челси.

Кто такой Мудрик

В отличие от многих наших топовых игроков Михаил очень быстро стал неотъемлемой частью Шахтера. Еще в конце 2020 года вингер сдавался в аренду в Десну (а до этого – в киевский Арсенал).

Даже прошлый чемпионат, прекращенный из-за войны, Мудрик начинал запасным игроком и только ближе к полномасштабному вторжению начал выпускаться в основе. Самый яркий момент того сезона – три ассиста Михаила в игре против Движения в декабре.



Михаил Мудрик / сайт Шахтера

Все сменила война и массовый отток легионеров из Шахтера. Уход Соломона, Тете и Марлоса расчистил перед Мудриком путь в основу. Еще летом Шахтер требовал за игрока, ни одного сезона не проведшего в основе, около 40 миллионов евро.

Впрочем, текущий год показал лучшие качества Михаила во всей красе. В 12 матчах чемпионата игрок записи на свой счет по семь голов и ассистов, а также оформил 3+2 в Лиге чемпионов. Скорость и дриблинг, техника работы с мячом и способность принимать нестандартные решения – все это задело топ-клубы АПЛ в Мудрике.

Как Шахтер отпугнул Арсенал

Ожидается, что после такого выступления Шахтер поднял ценник на украинца до небес – 100 миллионов евро. Здесь ориентиром для "горняков" служил Энтони, которого летом Манчестер Юнайтед приобрел у Аякса почти за аналогичную сумму.

Поэтому не удивительно, что среди претендентов могли быть только клубы, которые не боятся тратить деньги. Такие преимущественно находятся в АПЛ, хотя иногда появлялись в СМИ новости о заинтересованности Михаилом со стороны ПСЖ и Реала.

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Среди англичан сразу взялся за дело Арсенал, нуждавшийся в усилении атаки ради успешной борьбы за чемпионство. Однако "канониры" не относятся к когорте клубов, где не считают деньги. Поэтому им было очень тяжело удовлетворить аппетиты дончан.

Клуб боялся повторить ошибку в 2019 году. Тогда лондонцы заплатили 80 миллионов евро за Николя Пепе, феерившего в Лиге 1. Но на Туманном Альбионе у ивуарийца игра не пошла и теперь менеджмент клуба упрекают в расточительстве.

Почему Челси

А вот где деньги не очень считают, так это как раз Челси. Весной 2022 года Роман Абрамович продал клуб из-за санкций в Великобритании и новым владельцем стал известный американский бизнесмен Тодд Боэли, который сразу начал вливать деньги в команду.

До прихода Мудрика Челси всего за полгода потратил около 300 миллионов фунтов на десять игроков:

нападающий Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 47,5 миллиона фунтов

(Манчестер Сити) – 47,5 миллиона фунтов защитник Калиду Кулибали (Наполи) – 33 миллиона фунтов

(Наполи) – 33 миллиона фунтов вратарь Габриэль Слонина (Чикаго Файр) – 8 миллионов фунтов

(Чикаго Файр) – 8 миллионов фунтов полузащитник Керни Чуквуэмека (Астон Вилла) – 20 миллионов фунтов

(Астон Вилла) – 20 миллионов фунтов защитник Марк Кукурелья (Брайтон) – 56 миллионов фунтов

(Брайтон) – 56 миллионов фунтов полузащитник Денис Закария (аренда с Ювентуса) – 2,7 миллиона фунтов

(аренда с Ювентуса) – 2,7 миллиона фунтов полузащитник Чезаре Касадей (Интер) – 13 миллионов фунтов

(Интер) – 13 миллионов фунтов защитник Весли Фофана (Лестер) – 69,5 миллиона фунтов

(Лестер) – 69,5 миллиона фунтов нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона) – 10,3 миллиона фунтов

(Барселона) – 10,3 миллиона фунтов защитник Бенуа Бадиашиль (Монако) – 35 миллионов фунтов

(Монако) – 35 миллионов фунтов нападающий Давид Датро Фофана (Мольде) – 8 миллионов фунтов

(Мольде) – 8 миллионов фунтов нападающий Жоау Фелиш (аренда из Атлетико) – 9,7 миллиона фунтов

Причем речь здесь совсем не о "купил-продал", ведь лондонцы заработали на продаже и аренде своих игроков прошлым летом примерно 60 миллионов евро. Поэтому в данном случае Шахтер поймал ту самую "золотую антилопу", которая засыпала его деньгами.

Мотивацию Челси понять сложно, но возможно. Во-первых, лондонцы ослабляют своего конкурента за высокие места в АПЛ, срывая трансферные планы Арсенала. Да, сейчас между командами просто пропасть, но уже в следующем сезоне оба клуба могут бороться за золото.

. Мудрик стал девятым украинцем, попробующим свои силы в АПЛ. Ранее в Англии играли Евтушек, Лужный, Ребров, Шевченко, Воронин, Ярмоленко, Зинченко и Миколенко. Последние двое продолжают играть в этой лиге.

Во-вторых, Михаил покорил соцсети и мировых любителей футбольных тектоков давно. Пиарщики игрока сработали идеально, распространяя видео лучших его скилов в интернете. Поэтому даже будучи игроком запаса Шахтера о нем уже слышали в Европе.

Таких видео в ютубе немало:

В-третьих, Челси требовалась яркая звезда в приступе. Обамеянг таким не стал, а Стерлинг хоть и потянул уровень клуба, но уже не был чем-то фееричным для клуба. О нем в Англии уже все знали и репутация у него не всегда идеальна. Чего только стоят многочисленные симуляции…

Ну и не стоит забывать о факторе Украины. Война в нашей стране стала объектом для многих меценатов зажить свое имя и отбелить репутацию. А учитывая фигуру бывшего владельца Челси, для клуба это необходимо. Поддерживать украинцев считается достойным делом. А когда при этом можно еще и получить усиление команды, ставка может выстрелить еще лучше.

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Что из себя представляет Челси

Особенно сейчас лондонцы нуждаются в свежих и харизматичных игроках, способных привлечь внимание к клубу. Этот сезон складывается для "синих" неудачно.

В чемпионате команда выиграла всего 8 из 19 поединков и застряла в середине турнирной таблицы. В сентябре боссы клуба "рубили с плеча" и уволили Томаса Тухеля, который еще за год до этого приводил команду к победе в Лиге чемпионов.

Ему на замену пришел более амбициозный, но менее статусный специалист Грэм Поттер, тренировавший Брайтон. Серьезной революции "волшебник" не совершил, пытаясь разве что улучшить наработку Тухеля.



Грэм Поттер / инстаграм Челси

Хотя в последнее время коуч иногда переходит на игру в три защитника, но результаты это не улучшает. Как следствие, на момент ухода Тухеля Челси был шестым, а сейчас уходит десятым.

Лучшая ситуация для Челси в Лиге чемпионов. Там команда потеряла баллы с Динамо Загреб (0:1) и Зальцбургом (1:1) еще при немце, тогда как Поттер выиграл все четыре последующих встречи (в том числе дважды – у Милана) и вышел с первого места. В 1/8 финала "синие" сыграют с Боруссией Дортмунд.

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Где будет играть Мудрик и кто его конкуренты

Михаил может сыграть на обоих флангах атаки, но основной его позицией является "левый вингер". Лондонцы играют по схеме 3-4-3, поэтому украинец может исполнять роль как латераля, так и левого нападающего.

Первый вариант имеет право на жизнь, ведь Чилвелл вылетел надолго, а пожилой новичок Кукурелья не сильно впечатляет. К тому же Поттер видит испанца в центре обороны больше. Пока не левому флангу тренер вынужден использовать молодого питомца Холла.

Впрочем, есть сомнения, что на этой позиции Мудрик сможет принести клубу максимальную пользу. Латерали должны закрывать всю бровку и отрабатывать в защите, а Михаил этим точно не может похвастаться. В УПЛ у него банально не было необходимости возвращаться в свою площадку из-за низкой атакующей способности соперников.



Рахим Стерлинг / instagram.com/sterling7

Главной опцией видится позиция левого нападающего, но там играет Рахим Стерлинг. Сложно поверить, что Мудрик может в ближайшее время выиграть конкуренцию у такого игрока.

У Стерлинга приблизительно те же сильные стороны, что и украинец, но его опыт в АПЛ и в сборной Англии делает его более интересным вариантом. Рахим может сыграть и в центре нападения, но там хорошо себя проявляет Хаверц, и именно на эту позицию был арендован Фелиш. Да и Обамеянг пока никуда не ушел.

. Михаил Мудрик стал пятым самым дорогим трансфером в истории "Челси". Более 70 миллионов "синие" отдавали за Кепу Аррисабалагу, Уэсли Фофана и Кая Хаверца (по 80 миллионов), а также за Ромелу Лукаку (113 миллионов).

Мудрик или Стерлинг могли бы перейти на правый фланг нападения и этому не стоит удивляться. Пулишич и Зиеш очень травматичны, а Маунт там выходит скорее из-за того, что после перехода на схему с тремя защитниками ему нет места в центре поля. Поэтому скорее следует рассчитывать, что Мудрик будет чередоваться со Стерлингом слева или привыкать к роли латераля.

А если Мудрик провалится?

Челси – очень специфический клуб, там могли провалиться и куда более известные личности. Достаточно вспомнить выигравшего с Миланом Андрея Шевченко, но в АПЛ не прижился.

Однако у лондонцев очень хорошо настроен арендный бизнес, поэтому клуб способен подыскать для своих футболистов самые лучшие варианты как в АПЛ, так и в других топ-лигах.

К примеру, самый дорогой трансфер в истории Челси Ромелу Лукаку ушел в аренду в Интер и до сих пор принадлежит "синим". Так же сейчас трудоустроены Маркос Алонсо и Андреас Кристенсен (Барселона), а также Росс Баркли (Ницца). Ранее Челси отдавал в аренду и Тимо Вернеру.

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Потому у Михаила есть все шансы проявить себя если не в Челсе, то в других командах топ-лиги. И такие шансы выпадают раз на всю жизнь. В свои 22 года у Мудрика едва ли не самые лучшие шансы, чтобы громко заявить о себе на самом высоком уровне.