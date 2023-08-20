В столице Венгрии в Будапеште продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В воскресенье завершились соревнования по метанию молота, где выступал украинец Михаил Кохан.

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22-летнему уроженцу Днепропетровщины удалось повторить свой лучший результат на чемпионатах мира. В квалификации Михаил показал второй результат (78,47 метра).

А в финальном соревновании Кохан стал пятым. С пятой попытки украинец покорил 79,59 метра. Победителем стал канадец Итан Кацберг с показателем 81,25 метра.

После выступления Михаил рассказал, что проводил подготовку к турниру в ограниченном объеме. Причина в санкции от Федерации легкой атлетики Украины, которая ограничила доступные для Кохана соревнования.

Легкоатлет рассказал, что федерация дисквалифицировала его из-за ненадлежащего поведения. Относительно конкретной причины Кохан заявил следующее:

Нельзя пить пиво спортсменам. После соревнований. Когда весь напряжен, война, все это очень сильно нервную систему напрягает. Поэтому нужно было как-то сбросить все это. Плюс соревнования, командный кубок Европы не был. Было очень тяжело и морально, и физически. Что теперь поделаешь,

– заявил Кохан.

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Срок его дисквалификации длится до 1 октября и распространяется только на индивидуальные турниры. Кохан подчеркнул, что это его последний старт в году, а ФЛАУ фактически разрушает его подготовку к Олимпийским играм-2024.