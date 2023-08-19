В эти дни в венгерском Будапеште проходит чемпионат мира-2023 по легкой атлетике. Участие в нем принимает и сборная Украины, в том числе и Марина Бех-Романчук, пишет 24 канал.

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Для 28-летней спортсменки из Хмельницкой области это был пятый Мундиаль в карьере. Наша легкоатлетка попала в скандальную ситуацию во время квалификационных соревнований в прыжках в длину.

Через три заступа Бех-Романчук осталась без результата и не прошла в финальную стадию. Впрочем, Украина подала апелляцию относительно второго заступа, который можно назвать довольно спорным.



"Заступ" Марины Бех-Романчук / скриншот

Все возмущались на трибунах, что там не было заступа. Я тоже сказала судье, подошла и сказала, что я просто в шоке. Это вообще ненормально, неадекватно, но у нас сейчас все опираются на электронику. Это очень противоречивая система, но, к сожалению, мы с ней ничего не сделаем. Это новые правила, и мы вынуждены с ними мириться. Делай большой запас или ты в проигрыше. Я пыталась совершить максимально качественный скачок, чтобы он был в зачет. Жаль, что не удалось, но что имеем, то имеем. Впереди еще тройной скачок,

– отметила Марина.

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В итоге тренер нашей легкоатлетки Алексей Сердюченко заявил, что протест был отклонен. Кроме Бех-Романчук, без результата также осталась Хиллари Кпатча, получившая травму при первом прыжке.