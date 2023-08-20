У столиці Угорщини Будапешті продовжується чемпіонат світу з легкої атлетики. У неділю завершились змагання із метання молота, де виступав українець Михайло Кохан.

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22-річному уродженцю Дніпропетровщини вдалось повторити свій найкращий результат на чемпіонатах світу. У кваліфікації Михайло показав другий результат (78,47 метра).

А у фінальному змаганні Кохан став п'ятим. Із п'ятої спроби українець підкорив 79,59 метра. Переможцем став канадієць Ітан Кацберг із показником 81,25 метра.

Після виступу Михайло розповів, що проводив підготовку до турніру в обмеженому обсязі. Причина у санкціяї від Федерації легкої атлетики України, яка обмежила доступні для Кохана змагання.

Легкоатлет розповів, що федерація дискваліфікувала його через неналежну поведінку. Щодо конкретної причини, то Кохан заявив наступне:

Не можна пити пиво спортсменам. Після змагань. Коли увесь напружений, війна, усе це дуже сильно нервову систему напружує. Тому треба було якось скинути все це. Плюс змагання, командний кубок Європи був. Було дуже важко і морально, і фізично. Що тепер поробиш,

– заявив Кохан.

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Термін його дискваліфікації триває до 1 жовтня і розповсюджується лише на індивідуальні турніри. Кохан наголосив, що це його останній старт у році, а ФЛАУ фактично руйнує його підготовку до Олімпійських ігор-2024.