19 августа в Будапеште стартовал мировой форум по легкой атлетике. Программу дебютного дня завершала смешанная эстафета 4х400 метров.

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"Черный день" для Нидерландов

По итогам квалификации в финал отобралось восемь сборных. Главными фаворитами соревнований считалась команда США. Именно американская четверка показала лучший результат в отборе. Тем не менее, в финале серьезную конкуренцию американцам составила команда Нидерландов.

На финишной прямой эстафеты лидерство захватила нидерландка Фемке Бол. Ее на последних метрах догнала американка Алексис Холмс. Когда до финиша оставалось несколько метров, нидерландка неожиданно споткнулась, не выдержав темпа. Фемке быстро поднялась и пересекла линию третьей, но из-за потери эстафетной палочки сборная Нидерландов была дисквалифицирована.

Драматическое падение Фемке Болл: смотрите видео

Благодаря падению Болл сборная США первой завершила забег с новым мировым рекордом – 3:08,80 минуты. "Серебро" досталось Великобритании, "бронза" четверке из Чехии. Обе команды обновили национальные рекорды.

Результат смешанной эстафеты 4х400 м

1. США – 3:08,80 (мировой рекорд)

2. Великобритания – 3:11,06

3. Чехия – 3:11,98

Отметим, что предыдущее достижение тоже принадлежало американским легкоатлетам. На чемпионате мира-2019 в Катаре они пробежали дистанцию за 3:09,34.

Напомним, что первый день соревнований на ЧМ-2023 по легкой атлетике неудачно сложился для Марины Бех-Романчук. Украинка не сумела пройти квалификацию через три заступа. Несмотря на протест Марины, она была дисквалифицирована.