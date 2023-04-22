"Будешь непослушным мальчиком, отправлю на фронт": Гераскевич рассказал об угрозах от Гутцайта

Глава Международной федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич выразил возмущение решением Минмолодежьспорта относительно запрета на участие в соревнованиях с россиянами. Поэтому и многие другие аспекты у него сложились напряженные отношения с главой НОК.

Недавно министерство молодежи и спорта Украины издало указ о запрете участия наших спортсменов в одних соревнованиях с россиянами. Это стало ответом на разрешение МОК вернуть представителей РФ и РБ в мировой спорт под нейтральным флагом.

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У санкций от Кабмина нашлось немало несогласных. Выступил против него и президент федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич, также отец известного скелетониста Владислава.

Я в этом решении правительства увидел бессилие высшего руководства государства, Министерства спорта и НОК. Бессилие, прежде всего, перед трагедией для украинского спорта, которую совершает Международный олимпийский комитет (МОК). Наше государство не нашли ничего другого, как не просто объявить бойкот, а его узаконить и сделать его принудительным. Тогда, когда невозможно и совершенно глупо сегодня бойкотировать. Когда правительство в лице министра Гутцайта объявляет бойкот, смещаются акценты внимания мира по борьбе с противоправными действиями МОК на то, каковы украинские действия. А наша позиция выглядит не борьбой за то, чтобы мир бойкотировал россиян. Мы сами садимся с белым флагом,

– считает Гераскевич.

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Также Михаил рассказал о последней встрече с главой НОК и министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. На нем функционер позволил себе угрозы в адрес Гераскевича.

"Это было в июне прошлого года. Тогда он направил письмо руководству Международной федерации бобслея и скелетона, не предупредив меня об этом. Письмо было с просьбой сохранить квоты для представителей Украины в случае невозможности принять участие в соревнованиях сезона 2022/23. Содержание я в Я объяснил, что это не очень правильное решение – переступать через меня, потому что я официальный представитель Международной федерации нашего вида спорта в Украине.Было бы корректнее хотя бы к сведению ставить. общение о нашей федерации без участия представителей федерации.

Мое замечание очень не понравилось господину Гутцайту. Он позвонил мне и предупредил: если я буду так сказать непослушным мальчиком, он меня отправит на ноль, на фронт. Я ему заметил, что мы там периодически и без него бываем, потому что возим гуманитарную помощь не только гражданским, но и военным. Я предложил ему поделиться своим местом в автобусе, когда мы в следующий раз будем ехать на фронт. Он отказался,

– рассказал Михаил.

Отметим, что МОК пока не принимал решения об участии или запрете россиянам выступать на Олимпийских играх в Париже. Рекомендации касались только международных соревнований под эгидой федераций. Решение по Олимпиаде будет принято ближе к событию.