Об этом 24 Каналу рассказал олимпийский чемпион, народный депутат Жан Беленюк. Он добавил, что некоторые международные федерации, где сильно влияние России, уже начали следовать рекомендациям МОК.

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Если будет недовольство, МОК может пересмотреть свое решение

Он рассказал, что сейчас спортсмены из Беларуси и России могут участвовать в отборочных соревнованиях, предшествующих Олимпийским играм. Они могут делать это в тех видах спорта, международные федерации которых разрешили участие российских и белорусских спортсменов.

"Я вижу это, как первый шаг к их привлечению к крупным международным соревнованиям. Добавьте то, что если мы не будем участвовать в отборочных играх, то ни о каком бойкоте Олимпиады не может идти речь, ведь мы даже теоретически не попадаем на нее", – отметил Беленюк.

Жан Беленюк о возможном допуске россиян к Олимпийским играм: смотреть видео

Спортсмен считает, что МОК пошел на этот шаг, чтобы взглянуть на реакцию общества и международных федераций. Если будет недовольство или бойкот со стороны ведущих стран мира, они могут пересмотреть свое решение.

В федерации борьбы у России есть сильные позиции

Беленюк рассказал о ситуации в международной федерации по борьбе (UWW). Здесь сильные позиции занимает Россия. В исполкоме организации сразу два вице-президента, представляющие страну-агрессора, один из которых Михаил Мамиашвили, уроженец Конотопа. Глава федерации Ненад Лалович также тесно общается с россиянами.

"Для нас единственной надеждой на недопущение россиян и белорусов было продолжение рекомендаций, действовавших до 28 марта. МОК воспринимает любые заявления со стороны политиков как давление на организацию. Они общаются только с национальными олимпийскими комитетами и международными организациями", – рассказал народный депутат. .

Он добавил, что часть спортивных федераций, имеющих тесные контакты с Россией, уже разрешила участие россиян и белорусов в соревнованиях под своей эгидой.

Бойкот россиян и белорусов в спорте