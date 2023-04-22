Нещолавно міністерство молоді та спорту України видало указ про заборону участі наших спортсменів у одних змаганнях з росянами. Це стало відповіддю на дозвіл МОК повернути представників РФ та РБ у світовий спорт під нейтральним прапором.

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У санкцій від Кабміну знайшлось чимало незгодних. Виступив проти нього і президент федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич, який також є батьком відомого скелетоніста Владислава.

Я у цьому рішенні уряду побачив безсилля найвищого керівництва держави, Міністерства спорту і НОК. Безсилля насамперед перед трагедією для українського спорту, яку вчиняє Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Наша держава не знайшли нічого іншого, як не просто оголосити бойкот, а його узаконити і зробити його примусовим. Тоді, коли неможливо і абсолютно нерозумно сьогодні бойкотувати. Коли уряд в особі міністра Гутцайта оголошує бойкот, зміщуються акценти уваги світу з боротьби із протиправними діями МОК на те, якими є українські дії. А наша позиція має вигляд не боротьби за те, щоб світ бойкотував росіян. Ми самі сідаємо з білим прапором,

– вважає Гераскевич.

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Також Михайло розповів про останню зустріч із головою НОК та міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. На ній функціонер дозволив собі погрози на адресу Гераскевича.

"Це було у червні минулого року. Тоді він надіслав листа до керівництва Міжнародної федерації бобслею та скелетону, не попередивши мене про це. Лист був з проханням зберегти квоти для представників України у разі неможливості взяти участь у змаганнях сезону 2022/23. Зміст я у жодному разі не критикую. Навпаки, схвалюю. Я пояснив, що це не дуже правильне рішення – переступати через мене, бо я офіційний представник Міжнародної федерації нашого виду спорту в Україні. Було би коректніше хоча би до відома ставити. . Не схвалюю будь-яке спілкування про нашу федерацію без участі представників федерації.

Моє зауваження дуже не сподобалося пану Гутцайту. Він подзвонив мені та попередив: якщо я буду, так би мовити, неслухняним хлопчиком, він мене відправить на нуль, на фронт. Я йому зауважив, що ми там періодично і без нього буваємо, бо возимо гуманітарну допомогу не лише цивільним, але й військовим. То я запропонував йому піділитися своїм місцем в автобусі, коли ми наступного разу їхатимемо на фронт. Він відмовився,

– розповів Михайло.

Відзначимо, що МОК поки не приймав рішення щодо участі або заборони росіянам виступати на Олімпійськиї іграх в Парижі. Рекомендації стосувались лише міжнародних змагань під егідою федерацій. Рішення щодо Олімпіади буде прийнято ближче до події.