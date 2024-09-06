Бывший игрок сборной Португалии Мигель Велозу объявил о завершении футбольной карьеры. 38-летний хавбек написал о своем решении у себя на странице в инстаграм.

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Бутсы на гвоздь

Последним клубом Мигеля была итальянская Пиза, которая представляет Серию В. Этим летом команду возглавил легендарный Филиппо Индзаги, поэтому Велозу решил присоединиться к тренерскому штабу итальянца.

В своем прощальном посте португалец сделал коллаж с собой в футболках всех команд, за которые он играл. Среди них было и киевское Динамо. Также в конце сообщения Велозу добавил слово "дякую" на украинском языке.

С момента своего появления в Динамо Мигель всегда отличался своим высоким профессионализмом и трудолюбием. Он был одним из главных, если не главным, конструктором динамовских атак, отдавал фирменные передачи и демонстрировал лидерские качества. Отлично работал Мигель и на оборону, выполнял огромный объем работы и отдавал себя игре на все 100%. Искренне благодарю Мигеля за все, что он сделал для Динамо. Желаю успехов после завершения карьеры футболиста,

– передает слова президента Динамо Игоря Суркиса официальный сайт клуба.

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Напомним, что Мигель перебрался в Динамо в 2012 году и выступал в столице Украины четыре сезона. За это время хавбек оформил 14 голов и 13 ассистов в 127 матчах. Вместе с "бло-синими" Велозу выиграл по два чемпионата и Кубка Украины.

Также полузащитник успел поиграть за Спортинг,, Дженоа и Верону. За сборную Португалии Мигель провел 56 матчей, записав на свой счет три гола и 4 результативные передачи. Вместе с "селесао" Велозу доходил до полуфинала Евро-2012.