Колишній гравець збірної Португалії Мігель Велозу оголосив про завершення футбольної кар'єри. 38-річний хавбек написав про своє рішення у себе на сторінці в інстаграм.

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Бутси на цвях

Останнім клубом Мігеля була італійська Піза, яка представляє Серію В. Цього літа команду очолив легендарний Філіппо Індзагі, тож Велозу вирішив приєднатися до тренерського штабу італійця.

У своєму прощальному пості португалець зробив колаж з собою у футболках всіх команд, за які він грав. Серед них було і київське Динамо. Також в кінці повідомлення Велозу додав слово "дякую" українською мовою.

З моменту своєї появи в Динамо Мігель завжди вирізнявся своїм високим професіоналізмом та працелюбністю. Він був одним із головних, якщо не головним, конструктором динамівських атак, віддавав фірмові передачі та демонстрував лідерські якості. Відмінно працював Мігель і на оборону, виконував величезний обсяг роботи та віддавав себе грі на всі 100%. Щиро дякую Мігелю за все, що він зробив для Динамо. Бажаю успіхів після завершення кар’єри футболіста,

– передає слова президента Динамо Ігоря Суркіса офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, що Мігель перебрався у Динамо у 2012 році та виступав у столиці України чотири сезони. За цей час хавбек оформив 14 голів та 13 асистів у 127 матчах. Разом з "бло-синіми" Велозу виграв по два чемпіонати та Кубки України.

Також півзахисник встиг пограти за Спортінг, Дженоа та Верону. За збірну Португалії Мігель провів 56 матчів, записавши на свій рахунок три голи та 4 результативні передачі. Разом із "селесао" Велозу доходив до півфіналу Євро-2012.