Эдуардо Герреро, форвард луганской Зари, новый сезон продолжит в составе столичного гранда Украинской Премьер-Лиги. Панамский футболист прилично усилит атакующее звено киевлян.

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Контракт Герреро с Динамо

Ранее сообщалось, что сначала 24-летний панамец перейдет в Динамо на правах аренды на сезон-2024/2025. Известно, что форвард Зари подпишет с киевлянами полноценный контракт с "бело-синими".

Контракт с Динамо Эдуардо Герреро подпишет сроком на 5 лет. Заработная плата футболиста, которую он будет получать в столичном клубе неизвестна. По имеющейся информации сделку планируют закрыть – 4 сентября.

Нападающий переехал в чемпионат Украины на правах аренды 28 февраля 2023 года, а по завершению сезона подписал полноценный контракт с луганской командой.

Интересно. Эдуардо Герреро начинал свою карьеру в родной Панаме. Первым клубом нападающего был местный Юниверситарио, впоследствии футболист перешел в Маккаби Тель-Авив, также играл в аренде в иерусалимском Байтаре и Хапоэле.

В текущей кампании в составе Зари панамский форвард в пяти матчах УПЛ отметился 1 забитым мячом. По данным Transfermarkt, оценочная трансферная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.