Вице-чемпион УПЛ будет играть свои условно домашние матчи в Германии на стадионе "Фолькспарштадион" в Гамбурге. Однако часть местных болельщиков не в восторге от такого сценария.

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Резкая позиция фанатов

Объединение фанатов немецкого Гамбурга "HSV Supporters Club" призвало свой клуб отказать киевскому клубу в аренде стадиона. Они заявили, что воспринимают это критически, учитывая их ценности и обвинили Динамо в расистском и дискриминационном поведении:

"Мы понимаем, что Гамбург получает экономическую выгоду от этой договоренности, и мы принципиально поддерживаем солидарность с людьми и клубами, которые страдают от войн. Но в случае киевского Динамо Гамбург передает свой стадион клубу, у которого неоднократно случалось расистское и дискриминационное поведение. Поведение, которое никогда не должно иметь место на нашем стадионе.

Нельзя обвинять целый клуб в том, что в его среде есть такие тенденции, если клуб реагирует на это, если клуб занимает четкую позицию против этого и действует решительно. В случае киевского Динамо это не так. Как мы понимаем, последовательных действий против жалоб нет".

Учитывая вышесказанное фанаты добавили, что ждут публичного ответа от руководства, ведь "Фолькспарштадион" должен быть местом, где живут ценности клуба даже тогда, когда Гамбург там не играет.

Если мы как Гамбург серьезно относимся к нашим ценностям, то "Фолькспарштадион" нельзя арендовать клубам, которые не отстаивают эти ценности. "Любите Гамбург – ненавидьте расизм" становится пустой фразой, когда клуб проводит домашние игры на нашем стадионе, который не соответствует основополагающей концепции,

– говорится в заявлении.

Напомним, что на арене "Фолькспарштадион" Динамо в Лиге Европы должно сыграть четыре матча со следующими командами: Лацио (25 сентября), Ференцварош (7 ноября), Виктория Плзень (28 ноября) и РФШ (30 января).