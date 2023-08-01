Бывший президент России, судя по всему, вышел из очередного запоя. Он вышел в публичную плоскость и снова всем напомнил, что с головой там проблемы. Медведев в истерической манере отреагировал на отказ Ольги Харлан пожать руку россияне Анне Смирновой, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал росийского политика.

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Новости до Медведева доходят с задержкой

Это произошло почти неделю назад, а реакция появилась лишь поздним вечером 31 июля, что является очередным подтверждением, что запасной президент не просыхает. Нынешний заместитель председателя Совбеза России набросился с угрозами на нашу чемпионку, демонстрируя "феноменальные" знания истории.

Он сравнил решение Харлан не приветствовать спортсменку из страны, которая уничтожает родное суверенное государство Ольги с ужасным преступлением и придумал страшное наказание.

"Здесь все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Скажем, нужно ли подавать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так",

– заявил Медведев.

Напомним, что Анны Смирновой вообще не должно было быть на соревнованиях, ведь назвать ее нейтральной точно нельзя. Ее брат военный, а она им гордится и фотографировалась, демонстрируя символы рашизма.

Как видим, температура в палате неизменна. Гаага ждет...