После столь успешной игры украинского футболиста, менеджмент испанского клуба обратил большее внимание на УПЛ. И уже летом клуб пополнил свои ряды Артемом Довбиком, который в дебютном официальном матче забил гол именно с передачи Виктора Цыганкова.

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В Жироне Цыганкова видят игроком центра поля

Однако для украинских болельщиков достаточно необычным при просмотрах матчей Жироны являєется тот факт, что вингер сборной Украины играет в центре поля, ведь всю свою карьеру провел на фланге. Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал такие изменения в карьере Виктора Цыганкова и объяснил, что хочет видеть от украинца в своей команде. Он очень доволен игрой Виктора и считает, что именно в центре тот может принести наибольшую пользу команде.

"Иметь в составе Цыганкова – это благословение. Это игрок, который выглядит эффектно, у него правильный менталитет и отношение. Думаю, у него есть все.

Очевидно, что он лучше себя чувствует на фланге, чем в центре. Мой английский недостаточно хорош, чтобы научить его, что мы также можем комбинировать в центре. Он способен давать глубину, бить и забивать, у него есть это, но ему пока некомфортно.

Он будет чаще играть в центре, потому что нам нужно создавать глубину в этой зоне. Но да, на фланге Цыганкову комфортнее", – сказал Мичел.

Справка. Виктор Цыганков за время пребывания в Жироне провел 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Следующий матч его команда проведет 26 августа против Севильи на выезде. Начало матча в 22:30.