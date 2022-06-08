Мы не по праву вылетели в Лигу B, – Миколенко рассказал о главной задаче сборной Украины

Сборная Украины 8 июня сыграет против Ирландии в своем первом поединке розыгрыша Лиги наций-2022/2023. Виталий Миколенко поделился ожиданиями от поединка.

Миколенко: Последний матч мы уже забыли, потому что нужно двигаться дальше

Виталий прокомментировал предварительный матч национальной команды против Уэльса. По его словам, "сине-желтые" уже оправились от досадного поражения и настроены на новые победы.

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Конечно, последний матч мы уже забыли, потому что нужно двигаться дальше. Сейчас перед нами стоит задача вернуться в высший дивизион, потому что мы не по праву вылетели в Лигу B. Я считаю, что мы должны оставаться в Лиге А, поэтому сейчас будем пытаться вернуться,

– сказал Миколенко.

Футболист поделился впечатлениями от стадиона. Игрок национальной команды надеется на мощную поддержку украинских поклонников.

"Классный стадион в Дублине, надеюсь, завтра приедут болельщики поддерживать нас и сборную Ирландии, будут полные трибуны.

На юношеском уровне с Ирландией не встречался. Была теория, нам была представлена ​​команда соперников. Готовимся, уже три игры подряд проводим против британского футбола. Все забыли, двигаемся дальше", – отметил Виталий.

В шаге от Катара

Национальная команда была близка к тому, чтобы попасть на чемпионат мира-2022. Украинцы 1 июня обыграли сборную Шотландии – 1:3. Голами отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Однако в решающем поединке против Уэльса повторить успех "сине-желтым" не удалось. Валлийцы одержали минимальную победу благодаря досадному автоголу Ярмоленко.

Сборная Украины в среду 8 июня сыграет на выезде против Ирландии. Начало встречи в 21:45. Это первый поединок "сине-желтых" в Лиге наций-2022/2023, тогда как ирландцы уже сыграли один тур и уступили Армении (0:1).