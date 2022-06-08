Миколенко: Последний матч мы уже забыли, потому что нужно двигаться дальше

Виталий прокомментировал предварительный матч национальной команды против Уэльса. По его словам, "сине-желтые" уже оправились от досадного поражения и настроены на новые победы.

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Конечно, последний матч мы уже забыли, потому что нужно двигаться дальше. Сейчас перед нами стоит задача вернуться в высший дивизион, потому что мы не по праву вылетели в Лигу B. Я считаю, что мы должны оставаться в Лиге А, поэтому сейчас будем пытаться вернуться,

– сказал Миколенко.

Футболист поделился впечатлениями от стадиона. Игрок национальной команды надеется на мощную поддержку украинских поклонников.

"Классный стадион в Дублине, надеюсь, завтра приедут болельщики поддерживать нас и сборную Ирландии, будут полные трибуны.

На юношеском уровне с Ирландией не встречался. Была теория, нам была представлена ​​команда соперников. Готовимся, уже три игры подряд проводим против британского футбола. Все забыли, двигаемся дальше", – отметил Виталий.

Обратите внимание! Сборная Украины в среду 8 июня сыграет на выезде против Ирландии. Начало встречи в 21:45. Это первый поединок "сине-желтых" в Лиге наций-2022/2023, тогда как ирландцы уже сыграли один тур и уступили Армении (0:1).

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