Миколенко: Останній матч ми вже забули, бо треба рухатися далі

Віталій прокоментував попередній матч національної команди проти Уельсу. За його словами, "синьо-жовті" вже оговталися від прикрої поразки та налаштовані на нові перемоги.

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Звісно, останній матч ми вже забули, бо треба рухатися далі. Зараз перед нами стоїть завдання повернутися в найвищий дивізіон, бо ми не по праву вилетіли в Лігу B. Я вважаю, що ми мали залишатися в Лізі А, тому зараз намагатимемося повернутися,

– сказав Миколенко.

Футболіст поділився враженнями від стадіону. Гравець національної команди сподівається на потужну підтримку українських шанувальників.

"Класний стадіон у Дубліні, сподіваюся, завтра приїдуть уболівальники підтримувати нас та збірну Ірландії, будуть повні трибуни.

На юнацькому рівні з Ірландією не зустрічався. Була теорія, нам було представлено команду суперників. Готуємося, вже три гри поспіль проводимо проти британського футболу. Все забули, рухаємося далі", – зазначив Віталій.

Зверніть увагу! Збірна України у середу, 8 червня, зіграє на виїзді проти Ірландії. Початок зустрічі о 21:45. Це перший поєдинок"синьо-жовтих" в Лізі націй-2022/2023, тоді як ірландці вже зіграли один тур і поступилися Вірменії (0:1).

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