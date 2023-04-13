Международный олимпийский комитет принял скандальное решение в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация решила позволить федерациям допустить игроков из этих стран.

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Впрочем, выступать они смогут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения определенных требований. Это открыло для федераций возможность дать зеленый свет россиянам.

Триатлон открывает двери террористам

Первым разрешили спортсменам из РФ вернуться в фехтование. Теперь о допуске россиян и белорусов заявили в Международном союзе триатлона.

Исполком одобрил принципиальную поддержку рекомендаций МОК о возвращении к участию в международных соревнованиях спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отмене приостановления участия стран в соревнованиях World Triathlon в начале вторжения России в Украину. World Triathlon поддерживает развитие пути участия независимых нейтральных индивидуальных спортсменов и официальных лиц с российскими и белорусскими паспортами в наших видах спорта. Исполнительный комитет снова подтверждает свою солидарность с Украиной в войне с Россией. Независимость любого спортсмена или официального лица была абсолютным условием для их возвращения на соревнования по триатлону,

– говорится в заявлении.

Ранее министры спорта 35 стран выразили жесткое несогласие с возможным допуском россиян и белорусов к международным соревнованиям. Среди них были Польша, США, Великобритания, Германия, Япония и Франция.

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Пока без Олимпийских игр

Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций