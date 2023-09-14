С началом полномасштабной войны России против Украины мировой спорт начал закрывать двери перед представителями страны-террористки. Команды не допускаются в соревнования, а индивидуальных атлетов начали допускать только с марта этого года.

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До этого Международный олимпийский комитет не рекомендовал привлекать спортсменов из России. Впрочем, теперь комитет советует допускать россиян в нейтральном статусе – без флага и гимна, а также при неподдержке войны.

Федерации же дождались разрешения МОК и начали давать зеленый свет атлетам из страны-оккупантки. Очередным видом спорта, в который допустят россиян, станет скейтбординг.

Международная федерация World Skate разрешила спортсменам участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года. При этом от них потребуется неподдержка войны.

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Также организация снова озвучила осуждение агрессии России и поддержку Украины. Напомним, скейтбординг будет представлен на Олимпийских играх-2024 в Париже.