З початком повномасштабної війни Росії проти України світовий спорт почав закривати двері перед предтавниками країни-терористки. Команди не допускаються до змагань, а індивідуальних атлетів почали допускати лише з березня цього року.

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До цього Міжнародний олімпійський комітет не рекомендував залучати спортсменів з Росії. Втім тепер комітет радить допускати росіян у нейтральному статусі – без прапора і гімну, а також за умови непідтримки війни.

Федерації ж дочекались дозволу від МОК і почали давати зелене світло атлетам з країни-окупантки. Черговим видом спорту, у який допустять росіян, стане скейтбординг.

Міжнародна федерація World Skate дозволила спортсменам брати участьу міжнародних змаганнях з 1 січня 2024 року. При цьому від них буде вимагатися непідтримка війни.

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Також організація знову озвучила засудження агресії Росії та підтримку України. Нагадаємо, що скейтбординг буде представлений на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.