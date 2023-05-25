Террористам здесь не рады: международная федерация лыжного спорта продлила бан для россиян
Источник:FIS
Накануне, 24 мая, прошло заседание Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Среди прочего рассматривали вопросы участия спортсменов из стран-террористок в международных соревнованиях.
Несмотря на большое желание россиян иметь еще одну площадку для своей пропаганды, федарация еще раз продемонстрировала свою принципиальность. Поэтому сейчас где-то грустят Соловьев и Скабеева.
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Бан для россиян и белорусов продолжается
FIS после окончания совещания опубликовала официальное решение, которое является единственно верным.
Действующая политика FIS, не позволяющая российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях под нашей эгидой, будет оставаться в силе до последующего сообщения
– говорится в заявлении организации.
Жаль, что далеко не все спортивные организации имеют самоуважение и готовы оставаться на стороне добра и здравого смысла.
Список международных организаций других видов спорта, которые уже допустили россиян:
- Настольный теннис;
- Тяжелая атлетика;
- Фехтование;
- Плавание;
- Тхэквондо;
- Дзюдо;
- Борьба.