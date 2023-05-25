Попри велике бажання росіян мати ще один майданчик для своєї пропаганди, федарація вкотре продемонструвала свою принциповість. Тому зараз десь сумують Соловйов та Скабєєва.
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Бан для росіян та білорусів продовжуєтья
FIS після закінчення наради опублікувала офіційне рішення, яке є єдиним правильним.
Чинна політика FIS, яка не дозволяє російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь у змаганнях під нашою егідою, залишатиметься в силі до подальшого повідомлення
– йдеться у заяві організації.
Шкода, що далеко не всі спортивні організації мають самоповагу та готові залишатися на стороні добра та здорового глузду.
Список міжнародних організацій інших видів спорту, які вже допустили росіян:
- Настільний теніс;
- Важка атлетика;
- Фехтування;
- Плавання;
- Тхеквондо;
- Дзюдо;
- Боротьба.