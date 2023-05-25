Несмотря на большое желание россиян иметь еще одну площадку для своей пропаганды, федарация еще раз продемонстрировала свою принципиальность. Поэтому сейчас где-то грустят Соловьев и Скабеева.

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Бан для россиян и белорусов продолжается

FIS после окончания совещания опубликовала официальное решение, которое является единственно верным.

Действующая политика FIS, не позволяющая российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях под нашей эгидой, будет оставаться в силе до последующего сообщения

– говорится в заявлении организации.

Жаль, что далеко не все спортивные организации имеют самоуважение и готовы оставаться на стороне добра и здравого смысла.

Список международных организаций других видов спорта, которые уже допустили россиян:

Настольный теннис;

Тяжелая атлетика;

Фехтование;

Плавание;

Тхэквондо;

Дзюдо;

Борьба.