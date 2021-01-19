Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса ЧМ-2021
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза прокомментировал решение организации не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.
По словам функционера, федерация выплатит компенсацию белорусским организаторам. Слова Бржиза цитирует Sport.cz.
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Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах. Мы ждем анализ и доклады от офиса генерального секретаря Международной федерации хоккея, в котором будут определены все расходы и последствия этого решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели,
– сказал он.
Что известно о переносе ЧМ-2021 из Беларуси
- IIHF приняли решение забрать чемпионат мира из Беларуси из-за ситуации с безопасностью в стране.
- Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно. Также матчи ЧМ-2021 должны пройти в Риге (Латвия). Существует вероятность, что Латвия самостоятельно примет чемпионат мира.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.
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