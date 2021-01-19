Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза прокомментировал решение организации не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.

По словам функционера, федерация выплатит компенсацию белорусским организаторам. Слова Бржиза цитирует Sport.cz.

К слову Беларусь лишили ЧМ по хоккею, дата рассмотрения дела сборной Украины: новости спорта 18 января

Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах. Мы ждем анализ и доклады от офиса генерального секретаря Международной федерации хоккея, в котором будут определены все расходы и последствия этого решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели,

– сказал он.

Что известно о переносе ЧМ-2021 из Беларуси