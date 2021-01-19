Член ради Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Петр Бржіза прокоментував рішення організації не проводити ЧС-2021 Білорусі.

За словами функціонера, федерація виплатить компенсацію білоруським організаторам. Слова Бржіза цитує Sport.cz.

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Будуть не санкції, а компенсація білоруським організаторам. Все це точно прописано в контрактах. Ми чекаємо аналізу і доповіді від офісу генерального секретаря Міжнародної федерації хокею, в якому будуть визначені всі витрати і наслідки цього рішення. Ми отримаємо цю інформацію в найближчі тижні,

– сказав він.

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