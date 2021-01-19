Міжнародна федерація хокею виплатить Білорусі компенсацію через перенесення ЧС-2021
Член ради Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Петр Бржіза прокоментував рішення організації не проводити ЧС-2021 Білорусі.
За словами функціонера, федерація виплатить компенсацію білоруським організаторам. Слова Бржіза цитує Sport.cz.
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Будуть не санкції, а компенсація білоруським організаторам. Все це точно прописано в контрактах. Ми чекаємо аналізу і доповіді від офісу генерального секретаря Міжнародної федерації хокею, в якому будуть визначені всі витрати і наслідки цього рішення. Ми отримаємо цю інформацію в найближчі тижні,
– сказав він.
Що відомо про перенесення ЧС-2021 з Білорусі
- IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні.
- Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо. Також матчі ЧС-2021 мають пройти у Ризі (Латвія). Існує ймовірність, що Латвія самостійно прийме чемпіонат світу.
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня.
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