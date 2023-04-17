Есть одно условие: Международная федерация хоккея сообщила, когда агрессоры вернутся в соревнования

Международная федерация хоккея (IIHF) прокомментировала срок отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований. В ближайшей перспективе агрессоров не будет на ЧМ и ОИ.

Спорт всегда играл ведущую роль в пропаганде России. Поэтому исключение команд и спортсменов из международных соревнований болезненно отразилось на самолюбии диктатора РФ и его приспешников.

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Последовательная политика Международной федерации хоккея

В марте этого года IIHF продолжила отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований до конца 2024 года. В последний день чемпионата мира по хоккею среди женщин президент организации Люк Тардиф прояснил ситуацию с возвращением стран-агрессоров.

По его словам, пока продолжается война в Украине не стоит ждать появления сборных России и Беларуси на международной арене.

Я надеюсь, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война закончилась. Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае нет визы, нельзя путешествовать. И никто не знает, сколько времени это продлится. Я понимаю, что иногда есть политическое влияние. Как человек, у меня есть собственное понимание ситуации. Но на должности в IIHF должен принять решение согласно нашему руководству и защищать наши турниры,

– заявил Люк Тардиф.

Напомним, что последний раз российские мужские и женские сборные по хоккею соревновались на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. В первые дни полномасштабного вторжения IIHF дисквалифицировала сборные стран-агрессоров и лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира.

Два года без россиян и белорусов

Следующее решение по России и Беларуси будет принято в марте 2024 года. Если санкции останутся в силе, российские и белорусские хоккеисты не будут играть на Олимпийских играх 2026 года. Пока ближайшие два года мы не увидим террористов на ледовых площадках престижных соревнований.

Отметим, что в отличие от IIHF Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Такое абсурдное решение вызвало волну недовольства среди цивилизованных стран мира.