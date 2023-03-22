Международная федерация хоккея не решилась дисквалифицировать из соревнований Россию и Белоруссию из-за войны в Украине. IIHF нашли другую завуалированную причину.

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Переживают за собственную шкуру

Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси всех возрастов могут вернуться на чемпионаты мира уже с конца 2023-го года. Тем не менее Международная федерация хоккея объявила о том, что эти две команды еще не скоро устроят камбек в большой хоккей, поскольку IIHF решила продлить дисквалификацию стран минимум до конца 2024-го года.

Таким образом, сборные России и Беларуси всех возрастов отстранили от участия в чемпионатах мира (основные команды не сыграют на ЧМ-2024 в Чехии), а страны-агрессоры – от организации турниров.

Самое интересное в этой истории это то, что причиной называют не войну против Украины, а "вопрос безопасности", избегая прямого контекста. Но за чью безопасность переживает Международная федерация хоккея – неизвестно.