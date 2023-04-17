Спорт завжди відігравав провідну роль у пропаганді Росії. Тож виключення команд та спортсменів з міжнародних змагань болюче вдарило по самолюбству диктатора РФ та його посіпак.

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Послідовна політика Міжнародної федерації хокею

У березні цього року IIHF продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі від міжнародних змагань до кінця 2024 року. В останній день чемпіонату світу з хокею серед жінок, президент організації Люк Тардіф прояснив ситуацію з поверненням країн-агресорів.

За його словами, поки продовжується війна в Україні не варто чекати на появу збірних Росії та Білорусі на міжнародній арені.

Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме. Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри,

– заявив Люк Тардіф.

Нагадаємо, що востаннє російські чоловічі та жіночі збірні з хокею змагалися на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. У перші дні повномасштабного вторгнення IIHF дискваліфікувала збірні країн-агресорів та позбавила Санкт-Петербург права на проведення чемпіонату світу.

Два роки без росіян та білорусів

Наступне рішення щодо Росії та Білорусі буде прийнято у березні 2024 року. Якщо санкції залишаться в силі, то російські та білоруські хокеїсти не гратимуть на Олімпійських іграх 2026 року. Поки що найближчі два роки ми не побачимо терористів на льодових майданчиках престижних змагань.

Зазначимо, що на відміну від IIHF Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань. Таке абсурдне рішення викликало хвилю невдоволення серед цивілізованих держав світу.