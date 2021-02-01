Международная федерация хоккея решила судьбу перенесенного чемпионата мира из Беларуси
Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения ЧМ-2021 по хоккею в Латвии без привлечения другой страны. Окончательное решение будет принято на совете организации 2 февраля.
Источник: rsport.ria.ru
Сначала турнир должен был проходить в Минске и Риге. Ранее IIHF приняла решение перенести матчи из Беларуси.
Смотрите также: Тихановская о лишении Минска ЧМ-2021 по хоккею: белорусы не собираются играть с преступниками
В конце января делегация IIHF посетила спортивные объекты в Риге и Даугаве, где будут проходить матчи турнира.
Латвийская сторона готова предоставить условия для проведения ЧМ только на территории Латвии. В IIHF также считают этот вариант приоритетным.
Что известно о переносе ЧМ-2021 из Беларуси
- IIHF приняли решение забрать чемпионат мира у Беларуси из-за безопасности в стране.
- Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Поделиться новостью