Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения ЧМ-2021 по хоккею в Латвии без привлечения другой страны. Окончательное решение будет принято на совете организации 2 февраля.

Источник: rsport.ria.ru

Сначала турнир должен был проходить в Минске и Риге. Ранее IIHF приняла решение перенести матчи из Беларуси.

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В конце января делегация IIHF посетила спортивные объекты в Риге и Даугаве, где будут проходить матчи турнира.

Латвийская сторона готова предоставить условия для проведения ЧМ только на территории Латвии. В IIHF также считают этот вариант приоритетным.

Что известно о переносе ЧМ-2021 из Беларуси