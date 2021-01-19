Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская прокомментировала решение совета IIХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Тихановская подчеркнула, что таким образом незаконно избранный президент Александр Лукашенко не смог продемонстрировать, что он якобы все держит под контролем.

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"Совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа", – написала экс-кандидат в президенты Беларуси.

Тихановская также подчеркнула, что это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности, которые активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призвали не легитимизировать проигравший выборы режим.

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