Тихановская о лишении Минска ЧМ-2021 по хоккею: белорусы не собираются играть с преступниками
Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская прокомментировала решение совета IIХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске.
Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Тихановская подчеркнула, что таким образом незаконно избранный президент Александр Лукашенко не смог продемонстрировать, что он якобы все держит под контролем.
О главном У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею
"Совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа", – написала экс-кандидат в президенты Беларуси.
Тихановская также подчеркнула, что это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности, которые активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призвали не легитимизировать проигравший выборы режим.
Что известно о перенесении ЧМ-2021 из Беларуси
- IIHF приняли решение забрать чемпионат мира у Беларуси из-за ситуации с безопасностью в стране.
- Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно. Также матче ЧМ-2021 должны пройти в Риге (Латвия). Существует вероятность, что Латвия самостоятельно примет чемпионат мира.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.
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