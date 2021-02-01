Міжнародна федерація хокею вирішила долю перенеснного чемпіонату світу з Білорусі
Міжнародна федерація хокею (IIHF) схиляється до варіанту проведення ЧС-2021 з хокею в Латвії без залучення другої країни. Остаточне рішення буде прийнято на раді організації 2 лютого.
Джерело: rsport.ria.ru
Спочатку турнір мав проходити в Мінську і Ризі. Раніше IIHF прийняла рішення перенести матчі з Білорусі.
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В кінці січня делегація IIHF відвідала спортивні об'єкти в Ризі та Даугаві, де будуть проходити матчі турніру.
Латвійська сторона готова надати умови для проведення ЧС тільки на території Латвії. У IIHF також вважають цей варіант пріоритетним.
Що відомо про перенесення ЧС-2021 з Білорусі
- IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні.
- Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо.
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня.
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