Президент IIHF: Расистским жестам нет места в хоккее
IIHF отстранила украинца на один год от соревнований, санкционированных Международной федерацией хоккея.
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Нападающий Кременчуга дисквалифицирован за проявление расизма в адрес бывшего игрока Донбасса Джейлена Смерека во время матча УХЛ 26 сентября 2021 года.
Денискин уже отбыл 13-матчевую дисквалификацию в УХЛ, но Международная федерация назвала это наказание недостаточным.
Денискин в течение года не имеет права выступать во всех чемпионатах, которые входят в IIHF, а также за национальную сборную.
Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где угодно. Действия Денискина абсолютно неприемлемы и недопустимы,
– заявили в Международной федерации хоккея.
"Несмотря на то, что он уже отбыл отстранение от участия в тринадцати играх своей команды, решающая комиссия определила, что нужен еще один период устранения", – сказал президент IIHF Люк Тардиф.
Что известно о расистском скандале в УХЛ
- Во время матча УХЛ Кременчук – Донбасс (3:2) Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес Джалена Смерека.
- Украинский игрок получил удаление до конца игры. После поединка игрок извинился перед Смереком, опубликовав сообщение в инстаграме.
- Игрок получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
- Кременчуг сообщил, что оштрафовал Денискина.