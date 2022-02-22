Президент IIHF: Расистским жестам нет места в хоккее

IIHF отстранила украинца на один год от соревнований, санкционированных Международной федерацией хоккея.

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Нападающий Кременчуга дисквалифицирован за проявление расизма в адрес бывшего игрока Донбасса Джейлена Смерека во время матча УХЛ 26 сентября 2021 года.

Денискин уже отбыл 13-матчевую дисквалификацию в УХЛ, но Международная федерация назвала это наказание недостаточным.

Денискин в течение года не имеет права выступать во всех чемпионатах, которые входят в IIHF, а также за национальную сборную.

Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где угодно. Действия Денискина абсолютно неприемлемы и недопустимы,
– заявили в Международной федерации хоккея.

"Несмотря на то, что он уже отбыл отстранение от участия в тринадцати играх своей команды, решающая комиссия определила, что нужен еще один период устранения", – сказал президент IIHF Люк Тардиф.

Что известно о расистском скандале в УХЛ

  • Во время матча УХЛ Кременчук – Донбасс (3:2) Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес Джалена Смерека.
  • Украинский игрок получил удаление до конца игры. После поединка игрок извинился перед Смереком, опубликовав сообщение в инстаграме.
  • Игрок получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
  • Кременчуг сообщил, что оштрафовал Денискина.